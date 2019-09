In politiezones Carma en Limburg Regio Hoofdstad zijn in een half jaar bijna 1.000 dossiers van lokale criminaliteit succesvol afgehandeld. Een gevolg van Project M waarbij politie, parket en justitiehuis een lik-op-stukbeleid voeren. In zijn toespraak maandag bij de opening van het gerechtelijk jaar prees de Antwerpse procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene het project dat volgend jaar in heel Limburg wordt uitgerold.