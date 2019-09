Elise Mertens zonder problemen naar kwartfinale US Open na makkelijke zege tegen Amerikaanse Ahn

Elise Mertens (WTA-26) heeft zich probleemloos geplaatst voor de kwartfinale van de US Open. De Limburgse haalde het van thuisspeelster Kristie Ahn (WTA-141) met overtuigende cijfers: 6-1, 6-1.

Mertens ging twee keer al heel vroeg in de set doorheen de opslag van een flink ingepakte Ahn, een voordeel dat ze niet meer zou afgeven. Na nauwelijks een half uur had ze de eerste set al op zak: 6-1. Ook in de tweede set zorgde de Amerikaanse amper voor weerwerk, Mertens bedreigen zat er voor haar niet in. Mertens gaf tot nu toe in vier partijen nog geen set prijs.

Met haar zege bereikt Mertens voor het eerst in haar carrière de kwartfinale van de US Open. In die kwartfinale neemt het 25ste reekshoofd het op tegen de winnares van het duel tussen de Canadese Andreescu, het vijftiende reekshoofd, en de Amerikaanse Townsend. Deze achtste finale wordt later op de nacht afgewerkt.