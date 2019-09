Bij Spouwen-Mopertingen maakte men zich al op voor een uiterst lastig seizoen, maar de 2-3-overwinning in Londerzeel zwakte dat pessimisme behoorlijk af. Met dank aan Dean Boiten en Moussa Diallo, die langs de grote poort terugkeerden naar hun ex-club. Op de openingsdag namen ze de drie goals voor hun rekening. “Van Jan Schoefs krijgen we het vertrouwen dat we misten”, zeggen ze unisono.