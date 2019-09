Géén inkomende transfer meer op Deadline Day bij STVV. Amara Baby leek nog even op weg, maar verkoos dan toch om bij Antwerp te blijven. Na de zege in Eupen en de vele inkomende transfers – na een bedrijvige laatste week nu 15 in totaal – mort de STVV-fan niet meer. Toch moet die fan weten dat het evenwicht in de kern nog ver zoek is. En kwantiteit is er voldoende, maar ook kwaliteit?