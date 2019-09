Faris Haroun blijft dan toch bij Antwerp, transfer naar AA Gent gaat niet door: “Club laat me niet gaan”?

Faris Haroun leek op de slotdag van de transferperiode op weg naar AA Gent. Hij onderging zelfs al medische tests bij de Buffalo’s maar in laatste instantie ketste de deal af. Antwerp wilde de middenvelder dan toch niet laten gaan. “De club laat me niet gaan”, reageerde Haroun kort. “Dat is voetbal.”

Het circuleerde al weken dat Haroun naar de Buffalo’s kon, maar de beide clubs nog Europees speelden, werd er almaar gewacht, tot gisteren. Haroun kwam ’s ochtends aan in de Ghelamco Arena, waarna hij in het UZ Gent gekeurd werd. Hij kreeg later groen licht, maar was niet te uitbundig. “Toch nog even afwachten.”

Even werd al snel urenlang. Want in Gent klonk het plots dat Antwerp hem niet meer wou laten gaan, of enkel als Louis Verstraete (20) de omgekeerde beweging zou maken. Verstraete viel uit de lucht – hij wou terug naar Waasland-Beveren – en het voorstel stuitte op een njet uit Gentse hoek. Waarop Haroun: “Ik wacht af in mijn hotel. Dit wordt boven mijn hoofd beslist.”

Hairemans wel naar KVM

Haroun vervoegde ’s avonds laat zijn vader op de Bosuil, om Luciano D’Onofrio te overtuigen. Een krachtmeting tussen D’Onofrio en Michel Louwagie – twee anciens in het Belgisch voetbal: daar leek het sterk op. En uiteindelijk liet een felle D’Onofrio ook aan Haroun weten dat noppes werd. Rond 22.30 uur droop hij ontgoocheld af. “Het was een vermoeiende dag. Ik wil gewoon naar huis en slapen.” (ssg, vdm, dvd, pego, dige, thst)

