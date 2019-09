Sprinter Christian Coleman kan naar WK, dopingzaak ingetrokken

Christian Coleman, de snelste man op de 100 meter van dit jaar, kan zich opmaken voor het WK atletiek in Doha. Het Amerikaanse antidopingagentschap USADA heeft een dopingzaak tegen de Amerikaanse sprinter ingetrokken.

Coleman had zich woensdag moeten verantwoorden bij het USADA, omdat hij drie dopingcontroles binnen een jaar gemist zou hebben. Op advies van het Wereldantidopingagentschap WADA werd de aanklacht maandag verworpen.

Volgens de geldende regels kan Coleman er niet van worden beschuldigd dat hij drie keer binnen 12 maanden de verkeerde locatie had opgegeven waar hij zich bevond.

De 23-jarige Coleman is dit jaar met 9.81 de snelste atleet op de 100 meter. Hij is de topfavoriet voor het goud in Doha. Twee jaar geleden werd hij in Londen vicewereldkampioen, achter zijn landgenoot Justin Gatlin en net voor de Jamaicanen Usain Bolt en Yohan Blake. (belga)