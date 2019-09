Victor Campenaerts belooft klaar te zijn voor het WK tijdrijden in Yorkshire

Na het Belgisch kampioenschap tijdrijden reed Victor Campenaerts geen enkele wedstrijd meer. Vanmiddag maakte de werelduurrecordhouder wel zijn opwachting in het dernycriterium van Wetteren, waar hij de eerste reeks won. De focus ligt nu volledig op het wereldkampioenschap tijdrijden.

In Yorkshire wil Campenaerts woensdag 25 september gaan voor een podiumplaats. Een afscheidscadeau voor zijn team Lotto Soudal, dat hij volgend seizoen inruilt voor Team NTT, in 2020 de nieuwe benaming voor Team Dimension Data.

“Na het Belgisch kampioenschap trok ik op stage. Ik besliste om slechts één koers te rijden, hier in Wetteren. Mijn volgende competitiewedstrijd wordt het wereldkampioenschap tijdrijden. Een titelstrijd waar ik met heel veel vertrouwen naartoe trek. In Yorkshire wil ik zo goed mogelijk voor de dag komen en wil ik op het podium staan. Ik wil daarmee de lijn van vorig jaar doortrekken.” In Innsbruck werd Campenaerts derde, na de Australiër Rohan Dennis en de Nederlander Tom Dumoulin.

“Ik mag terugblikken op een mooi seizoen. Het werelduurrecord was daar de absolute uitschieter van. Bovendien werd ik drie keer tweede in een WorldTourkoers (tijdrit Ronde van Romandië en tijdritten Giro) en won ik er één (tijdrit Tirreno-Adriatico). Niet mis. Ik ben tevreden dat ik volgend seizoen de overstap maak naar NTT. Bij mijn nieuwe ploeg liggen veel mogelijkheden voor mezelf. Het zou mooi zijn om afscheid te nemen van Lotto Soudal met een wereldtitel, maar die zal ik zeker niet op bestelling krijgen. Aan mijn voorbereiding zal het zeker niet liggen. Ik legde al na het BK helemaal de focus op het wereldkampioenschap.” (belga)