Ook in Houthalen schoten gelost tijdens bruiloft

Houthalen-Helchteren -

De politie van de zone Carma stelt een onderzoek in naar aanleiding van schoten die gelost zijn tijdens een huwelijk in Houthalen-Oost afgelopen zaterdag. Op beelden is te zien hoe enkele jonge gasten een pistool laden en ermee in de lucht knallen. Burgemeester Alain Yzermans (sp.a - Groen - Plus) is not amused.