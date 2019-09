Orkaan Dorian nadert; zo moet Hasseltse hoteleigenaar op Bahama’s overleven

Hasselt -

“We zitten binnen opgesloten, het is knaldonker buiten en buiten horen we de wind gieren tegen soms 200 km per uur. Maar voorlopig is er nog geen schade. Toch niet wat ik van hieruit zie. Hopelijk draait de orkaan nu naar het noorden. Weg van ons eiland.” Het is bang afwachten voor de Hasseltse hoteluitbater Kor Dormans en zijn gezin op het eiland Grand Bahama. Daar woedt Dorian, een orkaan van de zwaarste categorie.