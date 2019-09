Voor de zevenjarige Siebe Cox uit Pelt was het een bijzondere eerste schooldag. Na drie jaar in een rolstoel stapte hij op eigen kracht door de poort van basisschool De Regenboog.

Het was een stralende Siebe die gisteren, hand in hand met zijn ouders en grote zus Silke, door de poort van basisschool De Regenboog in Grote Heide wandelde. Na drie jaar in een rolstoel kan de jongen ...