De bloedige strijd om Hechtel:“Waarom mijn vader vermoord werd? Wraak”

Op weinig plaatsen in ons land wordt tijdens de bevrijding zo hard gevochten als in Hechtel. Voor het eerst sinds Normandië bieden de Duitsers taaie weerstand. Met de nederlaag in zicht, wreken ze zich op burgerbevolking: 22 mensen worden geëxecuteerd, onder wie ook de vader van Gerard Wuyts. “Hij keek nog achterom en lachte. Erna heb ik hem nooit meer gezien.”