Remco Evenepoel gaat onderuit in Dernycriterium Wetteren, Laurens De Plus wint: “Blessures vallen mee”

Laurens De Plus (Jumbo-Visma) heeft maandagavond het Dernycriterium in het Oost-Vlaamse Wetteren gewonnen. De eerste reeks werd gewonnen door werelduurrecordhouder Victor Campenaerts, de finale door De Plus. Remco Evenepoel, in strijd verwikkeld met De Plus voor de eindzege, kwam in de laatste bocht ten val en liep daarbij schaafwonden op. Belgisch kampioen Tim Merlier werd tweede, voor Oliver Naesen. Iljo Keisse eigende zich de vierde plaats toe, Jasper Philipsen de vijfde.

Daags na de Deutschland Tour was Remco Evenepoel de absolute blikvanger. De start van de eerste reeks van 15 ronden werd gegeven door AA Gent-trainer Jesse Thorup, met in zijn gezelschap assistent Gunther Schepens. Halfkoers vormde zich een kopgroep met Merlier, Keisse, Evenepoel en Otto Vergaerde. Publiekslieveling Laurens De Vreese zorgde op vijf ronden van het einde voor een hergroepering en lag vervolgens aan de basis van een ontsnapping met ook nog Campenaerts, Jasper De Buyst en Michael Vanthourenhout. In de sprint haalde Campenaerts het op overtuigende wijze, voor De Buyst en De Vreese. Evenpoel finishte op een onopvallende negende plaats.

Hard tegen nadarhekken

In de tweede reeks, de finale over 30 ronden, lag het tempo meteen heel hoog. Merlier zonderde zich halfkoers van het peloton af. Wat later loste Oliver Naesen hem af. Met nog vier ronden voor de boeg smolt alles opnieuw samen. Het sein voor De Plus, Evenepoel, Keisse, Naesen en Merlier om een aanval op te zetten.

Net voor het ingaan van de slotronde koos Evenepoel voluit voor de aanval, met De Plus als bondgenoot. De recente winnaar van de Binck Bank Tour sneed als eerste de laatste bocht aan en kwam die ook goed door. Remco Evenepoel, die De Plus van kortbij volgde, had minder geluk. Het goudhaantje van Patrick Lefevere schoof, bij het nemen van de bocht, onderuit en knalde redelijk hard tegen het nadarhekken. De Plus kreeg zo een vrijgeleide naar de zege:

Foto: Geert De Rycke

“Blessures vallen mee”

Het talrijk opgekomen publiek greep zich naar de haren. Niemand had aandacht voor de zege van De Plus, alle blikken waren gericht op Evenepoel. Het goudklompje van Deceuninck-Quick Step bleef een halve minuut tegen het asfalt liggen maar trok zichzelf nadien recht en nam opnieuw de fiets ter hand. “Ik weet niet wat er gebeurde, ik hoorde alleen een plof achter mij” stelde Evenepoels gangmaker Eric Schoefs.

Remco Evenepoel zelf vond de moed om terug op de fiets te kruipen en overschreed in wandeltempo en met een pijnlijke grimas op het gezicht, maar onder luid applaus, de eindmeet. Dit had erger kunnen aflopen.

In sporthal Warande werd de eerste schade opgemeten. Dat viel al bij al mee. Het godenkind, omringd door vader Patrick en moeder Agna, kreeg de eerste zorgen toegediend.

“De gangmaker van Evenepoel draaide iets te enthousiast de laatste bocht in, waar Remco onderuit glipte. Het valt allemaal best mee. De lichamelijke schade blijft beperkt tot enkele schaafwonden. Niets laat vermoeden dat zijn komend programma in gevaar komt”, vertelde Stefanie Clerckx, persverantwoordelijke bij Deceuninck-Quick Step.

Remco Evenepoel richt de blik nu op de Canadese wereldbekerwedstrijden in Québec en Montreal die op 13 en 15 september worden verreden.