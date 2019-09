Racepiloot die overleden Anthoine Hubert aanreed ligt zelf nog op intensieve zorgen maar is "overweldigd door verdriet"

Juan Manuel Correa, de 20-jarige F2-piloot die zelf zwaargewond raakte nadat hij Anthoine Hubert aanreed, is overweldigd door verdriet.

Anthoine Hubert verloor de controle over zijn F2-bolide toen hij moest uitwijken en crashte bovenaan de Raidillon in de muur. Zijn wagen werd terug op de baan gekatapulteerd, waar hij vervolgens nogmaals werd aangereden door Juan Manuel Correa.

Hubert overleed een uur later in het ziekenhuis terwijl ook Juan Manuel Correa zwaargewond werd afgevoerd en een vier uur durende operatie diende te ondergaan. Correa liep door de crash breuken op in beide benen en ook een blessure aan de ruggengraat.

Op zijn website valt te lezen dat hij aan de beter hand is. De 20-jarige Amerikaan is echter overweldigd door verdriet door het overlijden van Hubert.

Correa moet nog minstens een dag op de afdeling intensieve zorgen doorbrengen. Van zodra het mogelijk is zal hij worden overgevlogen naar Amerika.

After 4 hours surgery, JM has started his recovery. He will be in intensive care until tomorrow. His family, considering the sadness of the tragic event, is thankful to all the fans who are sending messages. When his conditions will be more stable, JM will be transferred to USA pic.twitter.com/1eqj5hDfSy