Twee druggebruikers hebben in een huis in Neeroeteren zoveel kabaal gemaakt dat de politie werd opgeroepen voor geluidsoverlast. Toen agenten naar het huis gingen, troffen ze er een grote hoeveelheid xtc, speed en hasj aan.

Het was zondagmiddag toen er bij de politie Maasland een melding voor geluidsoverlast in de Scheffersweg in Neeroeteren ...