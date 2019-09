Ellie Goulding hielp bij het ontwerpen van trouwjurk

De Britse popster Ellie Goulding is afgelopen zaterdag getrouwd met haar vriend, kunsthandelaar Caspar Jopling. Ze gaf haar jawoord in een jurk van luxemerk Chloé en aan die creatie hangt een verhaal vast.

De ‘Love me like you do’-ster heeft de jurk met Victoriaanse invloeden zelf helpen creëren, zo schrijft Vogue. Ze zat samen aan de ontwerptafel met creatief directeur van Chloé Natacha Ramsay-Levi en was volgens haar “zeer nauw betrokken bij het samenstellen.”

“We werkten aan een collage met de focus op het Victoriaanse tijdperk. Die gebruikten we als inspiratie voor in het design van de jurk. We hielden ook rekening met de locatie: de jurk moest perfect passen bij de stijl van de historische kathedraal van York, waar de ceremonie plaatsvond.”

Het resultaat? De 32-jarige blondine, die samen met haar wederhelft aan de kathedraal aankwam in een blauw busje van Volkswagen, droeg een zijden jurk op vloerlengte. Die was versierd met witte kralen en geborduurde White Roses of York, het symbool van de stad York. Een kanten kraag en een sluier uit tule met hun initialen in geborduurd, maakten haar look compleet.

De genodigden, onder wie prinsessen Eugenie en Beatrice, Katy Perry en haar verloofde Orlando Bloom en actrice Sienna Miller, zagen dat het goed was.