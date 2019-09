Opnieuw nood aan verlof? Dit zijn de schoolvakanties in 2019 en 2020

Ziezo. Het schooljaar is begonnen. En dat doet denken aan… schoolvakantie. Wanneer kunnen we er met het gezin op uit? Wanneer vallen de verlengde weekends en wanneer moeten we de grootouders boeken als oppas?

- De eerste schoolvakantie is er over acht weken, de Herfstvakantie, van maandag 28 oktober tot zondag 3 november. In die week valt ook Allerheiligen, op 1 november. Dat is dit jaar een vrijdag. Dus voor iedereen sowieso een verlengd weekend.

- Wapenstilstand, op 11 november, valt dit jaar op een maandag. Opnieuw goed nieuws want opnieuw een verlengd weekend, zonder dat u er extra vakantie voor moet opnemen.

- Dit schooljaar valt de kerstvakantie van maandag 23 december tot en met zondag 5 januari. Kerstdag en Nieuwjaar vallen op woensdag.

- Zeven weken na de kerstvakantie, begint al de krokusvakantie: van 24 februari tot en 1 maart.

- De paasvakantie valt dit schooljaar van 6 tot 19 april. Met middenin paasmaandag op 13 april. Ook een leuk verlengd weekend.

- Ook 1 mei genereert een verlengd weekend want het Feest van de Arbeid valt op een vrijdag.

- Hemelvaart, telkens op een donderdag, valt dit jaar op 21 mei. Vakantie voor u en de schoolkinderen, maar voor u ook het begin van een verlengd weekend als u er de vrijdag bijneemt/krijgt.

-Pinkstermaandag, 1 juni, maakt ook een verlengd weekend.

-De grote vakantie loopt van woensdag 1 juli tot en met maandag 31 augustus 2020. Dus volgend schooljaar begint op een dinsdag.