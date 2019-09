Lokeren haalt Georgische linksbuiten bij AA Gent en laat Nederlander Slagveer bij FC Emmen

Sporting Lokeren heeft zich versterkt met de 22-jarige Georgiër Giorgi Beridze. Hij komt op huurbasis (met aankoopoptie) over van AA Gent.

Beridze werd in de zomer van 2015 door de Buffalo’s weggehaald bij FC Zestafoni. Omdat de linksbuiten bij de Oost-Vlamingen amper aan spelen toekwam, volgden uitleenbeurten aan het Slovaakse AS Trencin en het Hongaarse Ujpest. Dit seizoen mag de tweevoudige international zich in Lokeren bewijzen.

Luciano Slagveer keert na zijn uitleenbeurt aan FC Emmen niet terug naar Daknam. De 25-jarige Nederlander ondertekende maandag een nieuw contract voor een seizoen bij de club uit de Eredivisie. Daar kwam de winger vorig seizoen 24 keer in actie in de competitie (drie goals).

“Ik wilde na vorig seizoen graag in Emmen blijven”, zegt Slagveer. “Ik ken de club goed en weet wat er van me verwacht wordt. Ook dit seizoen ga ik alles geven om FC Emmen in de eredivisie te houden.”