Prins Harry en Meghan Markle zoeken een stulpje… in Malibu

De Britse prins Harry en Meghan Markle zijn volgens geruchten op zoek naar een huis in Malibu. Er wordt gefluisterd dat de hertogin van Sussex het leven in de Verenigde Staten mist.

Het is de 79-jarige cafébaas Edmund Fry uit Los Angeles, die Markle naar eigen zeggen goed kent, die aan The Daily Express vertelt over hun zoektocht naar een huis. “Ze zoeken in de buurt naar een stulpje en zouden vooral in Malibu geïnteresseerd zijn”, klinkt het. Een huis met drie slaapkamers in deze regio vlakbij Los Angeles, waar ook Kim Kardashian en Leonardo DiCaprio wonen, zou gemiddeld 6 miljoen kosten.

De voornaamste reden van de “mogelijke verhuis” ligt bij de hertogin zelf. Zij zou naar verluidt heimwee hebben naar het leven in de Verenigde Staten. “Ze is een meisje uit L.A. en ze mist haar thuis en haar Hollywood-vrienden”, klinkt het nog. Fry voegt eraan toe dat vrienden van Markle momenteel aan het kijken zijn of ze vastgoed met potentieel spotten langs in de omgeving.

Of het ook echt tot een verhuis zal komen, zal moeten blijken. Een paar maanden geleden werd ook al gespeculeerd over een mogelijke verhuis naar Afrika met baby Archie omdat zowel prins Harry als Meghan Markle van het continent houden. Voor zover we weten, woont het kersverse gezinnetje nog steeds in Groot-Brittannië.