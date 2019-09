“Belgische man” steekt 18-jarige neer met gebroken fles nabij casino in Palma de Mallorca

De Spaanse politie is op zoek naar een Belgische man na een zware daad van agressie. Na een discussie bij de uitgang van een casino in Palma de Mallorca zou de Belgische toerist een 18-jarige Spaanse man neergestoken hebben met een gebroken fles. Dat meldt het Spaanse El Cierre.

De feiten dateren van afgelopen zaterdag omstreeks 5.40 uur. Om nog onbekende redenen kregen twee Belgische toeristen het aan de stok met een groepje jongeren. Het kwam tot een handgemeen waarbij één van de Belgische mannen een fles brak en het 18-jarige slachtoffer neerstak. De jonge man raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de Spaanse nieuwssite had het slachtoffer een snee van 25 cm. Verder raakte hij gewond aan de arm en aan het oor. Zijn toestand zou stabiel zijn.

De nationale politie tilt zwaar aan de feiten en is op zoek naar de man. De tweede toerist had zich tijdens de ruzie verscholen in een toilet en werd al opgepakt voor verhoor. Verdere details ontbreken nog.