Kortstondige “windhoos” zorgt hier en daar voor problemen

Een kortstondige opflakkering van de wind heeft zaterdag tussen 19u en 19.30u hier en daar voor problemen gezorgd in de Antwerpse regio. In Berchem belandde een boom op het fietspad en in Borgerhout gingen tenten en een springkasteel vliegen tijdens een straatfeest. Daar werd van een windhoos gesproken.

In de regio rond Antwerpen stak zaterdagavond plots een stevige wind op die niet gepaard ging met regen of onweer. Zowel brandweer als politie kregen verschillende oproepen binnen.

Zo moest de brandweer onder meer uitrukken voor weggewaaid bouwafval in Antwerpen, een boom over het fietspad in Berchem, hekken op de baan in Wijnegem en Antwerpen en een boom op de weg in Merksem. “Alle oproepen kwamen tussen 19u en 19.30u binnen”, zegt Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen.

In Borgerhout werd zelfs gesproken van een windhoos. Tijdens het straatfeest in de Ossenblokstraat en Vrijgeweide gingen het springkasteel, tentjes, tafels en stoelen vliegen. Dat zorgde even voor paniek bij de aanwezigen, klinkt het op sociale media.

Volgens de brandweer vielen er nergens gewonden.