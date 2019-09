Hasselaar Isaak (10) haalt zilver op WK rolstoelskaten

Hasselt -

De 10-jarige Isaak Volders uit Hasselt heeft gisteren in het Duitse Keulen zilver behaald op het WK rolstoelskaten. Isaak werd geboren met spina bifida en zit in een rolstoel, maar dat belet hem niet om op hoog niveau aan sport te doen. “Rolstoelskaten is zijn leven”, zegt mama Lies Provoost.