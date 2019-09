Gratis controle FibriCheck-app spoort hartritmestoornissen bij 6.500 lezers op

Hasselt -

Liefst 6.500 lezers zijn hartritmestoornissen op het spoor gekomen door de hartcontrole van onze krant en Het Nieuwsblad in samenwerking met de app FibriCheck. In totaal namen liefst 63.000 personen deel. Van hen kregen 791 lezers de diagnose voorkamerfibrilatie te horen of de gevaarlijkste vorm van hartritmestoornissen.