Tongeren Kermis in primeur langs de oevers van de Jeker

Tongeren - Van zaterdag 7 tot en met zondag 15 september vindt Tongeren kermis voor het eerst plaats langs de oevers van de Jeker in het vernieuwde stadspark De Motten.

Terwijl de aannemer met man en macht werkt aan de afwerking van het nieuwe stadspark, verwelkomt de stad deze week de foorreizigers. "Om de ingebruikname van deze schitterende locatie extra luister bij te zetten, wordt er met enkele nieuwe attracties uitgepakt", aldus schepen van Economie Marc Hoogmartens. In totaal zuller er ongeveer 120 attracties en kramen staan, verdeeld over de Grote Markt, Veemarkt, Leopoldwal en in het vernieuwde stadspark de Motten. Dit jaar zal Tongeren zijn rijke kermistraditie in de verf zetten volgens wnd. burgemeester An Christiaens. Zowel de locatie, het aantal foorreizigers, de nieuwe attracties én het programma staan daarvoor garant.

De attracties

Tongeren kermis biedt een mix van spectaculaire attracties voor durfallen en iets rustigere attracties voor het hele gezin. Dit jaar worden enkele nieuwkomers verwelkomd, eentje hiervan strijkt zelfs voor de eerste keer op Limburgse bodem neer, een primeur dus! De Top Of The World is een grote zweefmolen van 60 meter hoog met een capaciteit van 40 personen. Met de Move It 32 werd er niet zomaar een kermisattractie naar Tongeren gehaald, maar eentje waarin je over kop kunt gaan. De Wild Mouse is weer terug van weggeweest en in de 7D Motion Simulator waan je je in een ongekende fantasiewereld.

Voor de liefhebbers van snelheid en spanning is er bijvoorbeeld de Air-Maxx of de Shaker. Ook de botsauto’s nemen hun gekende plaats in op de Motten. De kleintjes kunnen zich vermaken in de draaimolen, de buggy’s en de draak of over het water lopen in de waterballs of springen in de trampoline. Natuurlijk staan er ook tal van spelletjes waar leuke prijzen te winnen vallen en allerlei eetkramen met heerlijke lekkernijen.

“Tongeren kermis gaat prat op een goede sfeer en de nodige ambiance en wil vooral het feest zijn van iedereen die een beetje een groot kind gebleven is”, besluit schepen van Economie, Marc Hoogmartens