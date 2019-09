Inbreker riskeert 15 maanden cel voor inrijden op agent: “Keek dood in de ogen”

Een 21-jarige Nederlander moest zich maandag voor de Tongerse rechtbank verantwoorden voor een helse achtervolging na een inbraak in Maasmechelen. Toen hij op de vlucht sloeg, probeerde hij met zijn Volkswagen een agent omver te rijden. Uiteindelijk kon hij na een helse rit van zestig kilometer lang in Nederland gestopt worden.

Op 19 januari van dit jaar kreeg de politiezone LAMA om iets voor twee uur ’s nachts een oproep binnen over een inbraak in Maasmechelen. De dochter des huizes had zich opgesloten in de slaapkamer en sprak ...