Hoe het komt dat Kris Van Dijck (N-VA) dan toch geen alcoholslot in zijn wagen krijgt

Kris Van Dijck (N-VA) is voor zijn dronken ongeval van begin deze zomer veroordeeld tot een boete, en hij moet zijn rijbewijs 15 dagen inleveren. Maar de politierechter in Turnhout laat geen alcoholslot installeren in de auto van de Desselse burgemeester, hoewel daar tijdens de rechtszaak wel sprake van was. Hoe komt dat?