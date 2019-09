Internationaal bezoek in het Revalidatie & MS Centrum

Pelt - Het Revalidatie & MS Centrum heeft momenteel een aantal buitenlandse collega-zorgverleners op bezoek. De multidisciplinaire aanpak van het centrum trekt internationaal de aandacht, en daar zijn ze terecht trots op.

Dr. Bernardita Soler, een neurologe uit Santiago (Chili), volgt gedurende 6 maanden de medische en paramedische dienstverlening in het Revalidatie & MS Centrum. Ze toert mee met de verschillende artsen en volgt ook de paramedische zorgverlening en de multidisciplinaire raadpleging (MDR). Dat is een overleg dat op regelmatige basis plaats vindt, waaraan medewerkers uit allerlei disciplines samenkomen om te praten over de patiënten die ze volgen. Tijdens haar verblijf wil ze zoveel mogelijk leren over de multidisciplinaire aanpak in het Revalidatie & MS Centrum. Haar doel is om in Santiago ook een multidisciplinaire revalidatie-eenheid voor neurologische patiënten op te starten.

Sinds vorige week zijn er eveneens 4 kinesitherapeuten en 1 ergotherapeut uit verschillende landen in het Midden-Oosten op bezoek. Ook zij willen kennis en vaardigheden rond de multidisciplinaire revalidatie van de MS-patiënten verwerven. Tijdens hun 4 weken verblijf in België volgen ze opleidingen aan de Uhasselt: Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie en lopen ze stage bij de verschillende paramedische diensten en de MDR.

Beide bezoeken tonen aan dat de multidisciplinaire aanpak in het Revalidatie & MS Centrum internationale bekendheid heeft verworven. De medewerkers staan klaar om hun kennis en ervaringen te delen met de bezoekers zodat dit voor alle partijen een leerrijke ervaring wordt.

Foto vlnr:

- Nawal Aswad (Koeweit) - kinesitherapeut

- Basma Saleh Juma AL Muqaimi (Oman) - kinesitherapeut

- Ilse Lamers, zorgmanager in het Revalidatie & MS Centrum & postdoc UHasselt

- Azza Saeed Alkitbi (Verenigde Arabische Emiraten) - kinesitherapeut

- Dr. Bernardita Soler (Chili) - neurologe

- Mohammed Belguith (Tunesië) - ergotherapeut

- Charbel Macari (Libannon) - kinesitherapeut