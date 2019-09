Lerarenopleiding in de lift in Limburgse hogescholen

Limburgse jongeren kiezen opnieuw meer voor de lerarenopleiding aan de hogeschool. Ook de nieuwe graduaatsopleidingen trekken aan. Dat blijkt uit de eerste tendensen voor het nieuwe academiejaar aan Hogeschool PXL en hogeschool UCLL.

Hogeschool PXL ziet een opvallende stijging in de lerarenopleiding voor het kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs. Het aantal nieuwe studenten in de dagopleidingen stijgt daar met 47 procent tegenover vorig jaar. Ook het effect van de vernieuwde D-cursus is voelbaar.

Ook bij hogeschool UCLL groeit de lerarenopleiding in Limburg. De opleiding Leraar Secundair Onderwijs in Diepenbeek kent zelfs een stijging van 15 procent nieuwe studenten ten opzichte van vorig jaar. De lerarenopleiding in zijn geheel telt 12 procent meer nieuwe studenten en zal bij de start van het academiejaar wellicht meer dan 1.800 studenten in Limburg tellen. De bachelor-na-bachelor Buitengewoon Onderwijs telt dubbel zoveel inschrijvingen.

Met de komst van de graduaatsopleidingen, een nieuw opleidingsniveau in het hoger onderwijs, verwacht Hogeschool PXL te landen op 9.200 studenten. UCLL telt op dit moment 360 inschrijvingen voor de nieuwe graduaatsopleidingen. De opleiding Verpleegkunde van UCLL stijgt dan weer met 30 procent naar 100 nieuwe studenten.

Het aandeel nieuwe UCLL-studenten in Limburg stijgt met 6 procent. Als die trend zich doorzet, groeit de hogeschool naar meer dan 5.500 studenten in Limburg en meer dan 14.000 studenten voor haar beide regio’s, Leuven-Limburg.

De inschrijvingen zijn twee weken voor de start van het academiejaar nog volop bezig. “We zijn voorzichtig positief over deze trends. De mogelijke groei van de Lerarenopleiding en Verpleegkunde is goed nieuws, gezien de grote vraag naar deze professionals”, zegt Marc Vandewalle, algemeen directeur van UCLL.