VIDEO. Een nazomerse tip nodig? Waterrijk Wallonië!

De vakantie is dan wel voorbij, maar dat betekent dat je alweer kan uitkijken naar een uitstekende nazomerse uitstap. Ben Roelants koos daarom voor de vallei van de Semois.

Een meanderende, wulpse dame.

“Simpel, de vallei van de Semois is één van de mooiste valleien die ons land rijk is.”, vertelt Ben, “De Semois is de mooiste meanderende rivier, ideaal om te gaan kajakken dus!”. Inderdaad, de Semois doorkruist de Ardennen van Oost naar West en is een ongevaarlijke familierivier. Over het traject Bouillon- Poupehan doe je zo’n 3 uurtjes en gaandeweg heb je voldoende opportuniteiten om even wat verfrissing op te zoeken.

Meer informatie vind je op de website van Semois Kayaks.

Ben verbleef ’s nachts op de camping van Laviot in een zogenaamde Coco.

Les cocos zijn schattige glamping-tenten waar je kan overnachten met 4 personen, ideaal voor gezinnen dus. De camping te Laviot is gelegen aan de Semois. Je overnacht dus niet alleen in stijl, maar heb ’s ochtends ook nog een fantastisch uitzicht.

Meer informatie op de website van la Bande de Laviot.

De laatste leisteenkunstenaar.

De vallei van de Semois staat bekend omwille van haar leisteenontginning. Vandaag is dat een teloorgegane industrie, maar één man blijft halsstarrig vasthouden aan zijn ambacht: Vincent Theret. Vincent is de laatste leisteenmijnwerker die in 2012 besliste om de mijn van Alle Sur Semois nieuw leven in te blazen om zijn passie te beoefenen: de blauwsteen bewerken.

Geïnteresseerd in de kunst van Vincent Theret? Meer informatie vind je hier.

Een hongertje? Ook daar is aan gedacht.

In Rochehaut sur Semois belandt Ben in l’Auberge de la Fermette, een gastronomisch restaurant waar streekgerechten centraal staan. Deze oude familieboerderij werd omgetoverd tot een Auberge waar je kan genieten van de culinaire know how van chef Michel Boreux. Ben bestelt er een forel, of wat had u gedacht? De Semois zit er vol van!

Meer inspiratie nodig? Dat kan via de website van Toerisme Wallonië.