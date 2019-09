Nieuwerkerken - Maandagochtend ging de ouderraad van VBS Kozen energiek aan de slag om de ouders en leerlingen hun jaarlijks ontbijtje aan te bieden op de eerste schooldag.

Vervolgens trainde juf Iris, fanatiek in gymnastiek, de calorietjes ervan af via een stevige work-out en dit op de beats van de opzwepende muziek. Dit alles past perfect in het jaarthema “Energiek magnifiek”.

Magnifiek was het alleszins om de blije, overenthousiaste maar ook vermoeide leerlingen zien rond te springen!