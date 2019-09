De Queen (93) bestelt geregeld take-away, en dat is altijd hetzelfde gerecht

Hoewel ze een persoonlijke chef in dienst heeft, doet Queen Elisabeth (93) zich zo nu en dan tegoed aan een afhaalmaaltijd. Vooral wanneer ze in de koninklijke residentie Balmoral verblijft, stuurt ze een personeelslid om haar favoriete take-away.

De Queen, die intussen 67 jaar op de Britse troon zit, houdt van lekker eten, maar dat hoeft niet altijd de meest extravagante maaltijd te zijn. Volgens een bron bij het koningshuis zou ze zichzelf zo nu en dan trakteren op take-away. Dat doet ze wanneer ze verblijft in het Balmoral Castle in de Schotse Hooglanden, een gigantisch kasteel dat dienst doet als zomerresidentie voor de Britse koninklijke familie.

Klassieker

Queen Elisabeth II heeft bovendien een voorkeur voor klassiekers, want ze kiest telkens opnieuw voor krak dezelfde afhaalmaaltijd: fish and chips, de typisch Britse afhaalmaaltijd van gefrituurde vis en dik gesneden frieten. Wat de 93-jarige koningin niet doet, is de maaltijd zelf ophalen. “Een van de werknemers wordt op pad gestuurd naar een lokale zaak in het plaatsje Ballater en moet het gerecht terug meebrengen”, aldus de bron.

De Queen zou niet het enige lid van de Britse koninklijke familie zijn die zich tegoed doet aan afhaalmaaltijden. Zo zei prins William eerder dat hij van pizza en Chinees houdt en gaf Kate Middleton in een interview met BBC Radio One toe dat ze af en toe voor een afhaalcurry gaat.