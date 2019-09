Tongeren - Zaterdag 31 augustus bleven 100 kinderen overnachten in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Al voor de tiende keer organiseerde het Gallo-Romeins Museum een superleuke museumnacht, ‘Night at the Museum’.

100 kinderen gingen tijdens een detectivespel op zoek naar een dief die een Romeins olielampje gestolen had van de archeoloog. Ze moesten de dief ontmaskeren en de plek zoeken waar het olielampje zich bevond. Het was een spel van twee uren waarin ze het mysterie in groepjes moesten ontrafelen. Als een rasechte Sherlock Holmes onderzochten ze de museumzalen, de verlaten kantoren én de kamers achter de schermen. Tijdens het parcours ontmoetten ze allerlei medewerkers die hen vertelden wat eigenlijk hun taak was. Op die manieren leerden de kinderen spelenderwijs de werking achter de schermen kennen. Na het spel kwamen de kinderen terug samen en werd de dief ontmaskerd en de plaats van het gestolen olielampje ontdekt. Het erfstuk was niet verdwenen, maar een bewaker had het weggenomen en in het archief gestoken, zonder er iets van te zeggen. Dan was het tijd om de nacht in te gaan. Ze sliepen in groepjes samen met één begeleider in de tentoonstellingszalen en werden nog verwend met spelletjes en wat voorlezen.

Alle kinderen hadden toch flink geslapen na zo een spannende speurtocht.

Zondagochtend was er voor ieder een lekker ontbijt en workshops. Om 11 uur werden ze terug opgehaald door de ouders.