Deze zaken verschijnen dit najaar in de Hasseltse rechtbank en het Tongerse assisenhof

Hasselt / Tongeren - Het hof van assisen in Tongeren krijgt komend najaar twee processen voorgeschoteld. Een ervan is een proces dat volledig wordt overgedaan, want de 71-jarige beschuldigde Lei Beaumont had in het voorjaar eerst verstek laten gaan.

Het FAST-team kliste Lei Beaumont in mei in het Spaanse Calpe. Hij tekende verzet aan na zijn veroordeling tot levenslang voor de moord op zijn ex Josée Widdershoven op 13 december 2009, waardoor het proces op 11 oktober van start gaat. Drie dagen eerder vindt de jurysamenstelling plaats.

Twintigers S.R. en B.v.G. staan vanaf 22 november terecht voor de moord op Maasmechelaar Hilmi Gedik. De dertiger werd op 30 november 2012 in de hal van zijn woning op de Joseph Smeetslaan dood aangetroffen. Hij was een dag eerder om het leven gebracht. Dinsdagnamiddag 19 november vindt in Tongeren de jurysamenstelling plaats. Gedik werd door meerdere kogels in hoofd en borst geraakt. In het onderzoek naar de zogenaamde “kappersmoord” werden verschillende verdachten gearresteerd.

De politie beschouwde Hilmi als de rechterhand van de in Opglabbeek vermoorde Silvio Aquino. Het assisenproces voor die moord met drie leden van de Bosnische misdaadfamilie H. en restaurantuitbater Martino T. zou mogelijk ook nog komend gerechtelijk jaar plaatsvinden. Er zouden zes weken voor worden uitgetrokken. Een datum is echter nog niet vastgelegd.

Een man en zijn opdrachtgeefster staan vrijdag 20 september in de Hasseltse correctionele rechtbank terecht voor een moordpoging op een 42-jarige man van Nederlandse origine uit Hechtel-Eksel. Johannes B. werd in de ochtend van 4 februari 2015 in zijn tuin op de Weverstraat onder vuur genomen, toen hij van zijn werk thuiskwam. Een kogel kwam via de arm in de borststreek terecht, een tweede kogel belandde in het rechterdijbeen en een derde kogel in de buikstreek. De man overleefde de aanslag. Na gerechtelijk onderzoek zou blijken dat de ex-vrouw van het slachtoffer achter het moordplan zat. De vrouw was werkzaam in de prostitutie. Zij zou de mannelijke beklaagde de opdracht hebben gegeven haar ex-partner van kant te maken.

De Hasseltse correctionele rechtbank buigt zich op 18 en 25 oktober ook over de zaak van de 52-jarige Marc S, de gewezen notaris uit Houthalen-Helchteren, die samen met Ömer B. en 18 anderen terechtstaat voor het verduisteren van zo’n 4,25 miljoen euro. De versies over de feiten van Marc S. en Ömer B. lopen uiteen. De notaris verklaarde dat hij onder druk was gezet door Ömer B. en eigenlijk slachtoffer was van oplichtingspraktijken. De verdediging van Ömer B. zal dat betwisten. Volgens Ömer B. schreef de notaris geld over op de rekening van de jongeman, waarna die de bedragen afhaalde en aan de notaris teruggaf. Volgens de notaris was het een soort lening, die de jongeman moest terugbetalen. De achttien andere beklaagden stelden hun bankrekening ter beschikking en staan terecht wegens witwaspraktijken.

Donderdag 24 oktober wordt de zaak van Stijn Stijnen voor de rechtbank ingeleid. Stijnen, gewezen keeper van de Rode Duivels en Club Brugge, en ex-trainer van Sporting Hasselt, moet zich voor stalking verantwoorden. De feiten dateren van de periode dat Stijnen, huidig Patro-trainer, actief was in Hasselt. Hij verliet de club niet in de beste verstandhouding. Hij meende nog recht te hebben op een bepaalde geldsom, waarna hij sms’en stuurde naar voorzitter Bart Casters en een ander bestuurslid.

Een geschorste diaken staat op 20 december terecht voor aanranding van de eerbaarheid van twee leerlingen van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder. De feiten dateren van 2001 en 2002. De man was indertijd coördinerend directeur van de katholieke scholengemeenschap De Heide. In december 2016 raakte bekend dat de man priester wilde worden en dat nieuwsbericht weekte bij de slachtoffers veel emoties los. Ze stapten naar het meldpunt voor seksueel misbruik binnen de kerk en legden bij de onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling neer.

De Nederlandse Rosa B. met Amerikaanse origine moet zich op 28 februari 2020 verantwoorden voor de dood van haar driejarige stiefzoon op 30 maart 2016. Ze belde die dag naar haar man en de hulpdiensten met de melding dat het driejarige jongetje zwaar gevallen was. Het kind werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar de jongen overleed aan zijn verwondingen. Bepaalde letsels deden de onderzoekers twijfelen. Het lichaam van de jongen vertoonde blauwe plekken en kneuzingen, die niet compatibel met een val waren. Uiteindelijk bekende Rosa B. dat ze het zoontje van haar partner, een Amerikaanse militair op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel, geslagen had. De vrouw wordt door advocaat Philip Daeninck verdedigd.

Het gerechtelijk onderzoek over enkele plofkraken, waarbij ook ex-schepen van Lommel Anick Berghmans einde juni 2018 heel even werd gearresteerd, zal mogelijk komend najaar voor de Hasseltse raadkamer zijn ontknoping kennen. De raadkamer zou dan beslissen welke verdachten naar de rechtbank worden doorverwezen. Berghmans ontkende met klem haar betrokkenheid bij de plofkraken. Drie verdachten zijn momenteel nog aangehouden.

Voor de correctionele rechtbank in afdeling Tongeren van arrondissement Limburg moeten vanaf 12 september veertien beklaagden, waaronder enkele bekende namen uit het criminele milieu, zoals Leonardo F. en Sammy K, zich verantwoorden voor het ontduiken van miljoenen euro’s aan accijnzen op sigaretten en alcohol, witwaspraktijken en bendevorming. De bende rond Leonardo F. en Sammy K. werd eind september 2016 eerder toevallig opgerold, nadat er in de haven van Antwerpen vier containers uit Dubai met zand werden gevonden terwijl die gevuld moesten zijn met alcohol. Op de bijhorende documenten stond dat het ging om vanuit ons land verstuurde containers met alcohol. Bij verschillende huiszoekingen nadien legde de politie beslag op minstens dertien miljoen sigaretten, onversneden tabak en een grote partij alcoholische dranken.

Een andere grote oplichtingszaak, deze keer met de verkoop van appartementen en woningen, wordt er vanaf 19 november behandeld. Niet minder dan vijftien beklaagden, waaronder een vijftal immobedrijven uit Genk en Overpelt, gingen zeer onzorgvuldig tewerk met het aan de man brengen van de appartementen. De beklaagden staan onder meer terecht voor bendevorming, faillissementsmisdrijven, valsheid in geschriften en het opzetten van meerdere sterfhuisconstructies.

Voor een veroordeling in de zaak rond de ontvoering en de dood van de 52-jarige Marino Sborzachhi moeten we dan weer wachten tot in februari. De drie verdachten die betrokken zouden zijn bij de beroving, ontvoering en de dood van de 52-jarige Marino Sborzacchi moeten op 9 en 16 januari voor de Tongerse strafrechters komen uitleggen waarom ze de Genkenaar op 19 september 2016 na een achtervolging in Genk van zijn brommer trokken en ontvoerden. Het lichaam van de man werd een drietal weken later teruggevonden op een fietspad in het Nationaal Park de Hoge Kempen in Maasmechelen. Enkele dagen na de vondst van het lichaam werden de drie mannen opgepakt.

Naast deze zaken is het in Tongeren ook nog uitkijken naar de rechtszaak die enkele modellen inspanden tegen een beroepsfotograaf uit Kortessem die veel meer deed dan enkel mooie plaatjes schieten. Verschillende modellen legden klacht neer voor verkrachting en aanranding tegen de fotograaf, die alle aantijgingen ontkent. In het voorjaar worden, volgens de betrokken advocaten, ook de zaken rond de gewelddadige overval op het kantoor van de Voorzorg in Borgloon en de foltermoord in Genk behandeld.