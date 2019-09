Topmodel Doutzen Kroes geeft tips voor een natuurlijke make-uplook

Het Nederlandse topmodel Doutzen Kroes ziet er altijd stralend uit op een natuurlijke manier. Haar geheimen voor deze look? Die geeft ze prijs in een make-upvideo voor Vogue, die meteen ook haar eerste tutorial ooit is.

In de video doet de 34-jarige Kroes haar ochtendroutine uit de doeken. Ze begint haar dag met een laagje oogcrème op de huid. Ze tipt de kijkers om er vroeg mee te beginnen en geeft toe dat ze er zelf te laat mee is gestart. Verder maakt ze ’s morgens tijd voor enkele massagetechnieken om hydraterende crème in haar gezicht te smeren. Dat helpt volgens de blondine om een minder opgeblazen gelaat te hebben omdat je er zo het water uit duwt.

Na deze rituelen, borstelt ze haar wenkbrauwen omhoog en brengt ze een minimum aan make-up aan met haar handen en een beautyblender. Een lichte fond de teint, een bronzer en controurproduct, een wimperkruller, eyeliner en een wenkbrauwpotlood. Een laagje mascara en natuurlijke tint lippenstift maken haar look compleet.