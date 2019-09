19-jarige opvolger Stoffel Vandoorne verkozen tot F1 'Driver of The Day'

McLaren F1-piloot Lando Norris, die Vlaamse roots heeft, is tijdens de F1-race op het circuit van Spa-Francorchamps verkozen tot 'Driver of The Day'.

Lando Norris kwalificeerde zich als twaalfde maar mocht door de vele gridpenalty's voor andere rijders als elfde aan de race beginnen. De nog steeds maar 19-jarige Brit, en opvolger van onze landgenoot Stoffel Vandoorne bij McLaren, reed een ijzersterke race.

Als beste rijder na beide Ferrari's en beide Mercedes-rijders leek Norris op weg naar een ware stunt. Tot aan het einde van de race het noodlot toesloeg. Norris verloor immers vlak voor het ingaan van de laatste ronde het vermogen in zijn McLaren F1-bolide en moest opgeven.

De jonge Brit schreeuwde over de boordradio zijn ongeloof uit en zag zijn beste F1-resultaat in zijn nog jonge carrière uit handen glippen. De F1-fans wisten zijn sterke prestatie tijdens de race uiteraard te appreciëren en verkozen hem tot 'Driver of The Day'.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Valtteri Bottas

GP van Bahrein: Charles Leclerc

GP van China: Alexander Albon

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Max Verstappen

GP van Monaco: Max Verstappen

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Lando Norris

GP van Oostenrijk: Max Verstappen

GP van Groot-Brittannië: Charles Leclerc

GP van Duitsland: Max Verstappen

GP van Hongarije: Max Verstappen

GP van België: Lando Norris

