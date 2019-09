Drive-In Movie - De Patrick

Koersel

Beringen - Zondag1 september kon je genieten van de laatste van de zeven drive-in-movies. Dit keer werd 'De Patrick' vertoond.

Al sinds 1989 organiseert jeugdhuis Club 9, in samenwerking met The Roxy Theatre, eind augustus een week lang het filmfestival ‘Drive-In Movie’. Om deze 30ste editie in de verf te zetten, keerden ze terug naar hun vertrouwde stek bij jeugdhuis Club 9. Onder de open sterrenhemel kon je vanuit je auto of van op het terras (stoelen waren voorzien) genieten van de film De Patrick. Het filmgeluid zat op de FM-band en ontving je dus via je autoradio. Meer dan 100 auto’s stonden netjes geparkeerd voor het reuze scherm. Had je honger of dorst, je knipperde maar met je richtingaanwijzers en iemand kwam de bestelling opnemen. De 30ste editie was een groot succes niet alleen toeschouwers uitn Beringen, maar van heinde en ver waren ze afgezakt naar Club 9, zelfs van Leuven stond er een koppel geparkeerd.