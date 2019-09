Vier koningskinderen voortaan op vier verschillende scholen

Maandagochtend rond 8.15 uur heeft koning Filip prinses Éléonore (11 jaar) afgezet op het Sint-Jan-Berchmanscollege in centrum Brussel.

Prinses Éléonore begint aan haar laatste jaar op de basisschool. De koning nam even de tijd om mee binnen te gaan in de school. Ook koningin Mathilde deed dat een half uurtje later in de Eurekaschool in Kessel-Lo bij Leuven, een school gespecialiseerd voor kinderen met leerstoornissen, waar ze prins Emmanuel binnenbracht. De jongste prins, die volgende maand veertien wordt, start aan het tweede jaar humaniora.

De zestienjarige prins Gabriël is veranderd van school. Hij gaat niet meer naar het Sint-Jan-Berchmanscollege, maar begon vorige week al op de International School of Brussels in Watermaal-Bosvoorde. Net zoals zijn oudere zus krijgt hij voortaan Engelstalig onderwijs. Prinses Elisabeth - zij wordt 25 oktober achttien - begint deze week aan haar tweede en laatste jaar in Wales, op het UWC Atlantic World College, ten westen van Cardiff. Voor het eerst gaan alle koningskinderen dus naar een andere school.

Koning Filip en prinses Éléonore Foto: Photo News