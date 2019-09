De volgende toptransfer: Antwerp heeft akkoord met Southampton-verdediger Wesley Hoedt

Antwerp heeft maandagmiddag een akkoord bereikt met een straffe naam. Zesvoudig Nederlands international en Southampton-verdediger Wesley Hoedt liet zich overtuigen voor een huurovereenkomst met The Great Old. Hij is momenteel op de Bosuil en het is de bedoeling van de club om hem om 17u30 samen met Steven Defour, Manuel Benson en Zinho Gano voor te stellen.

Wesley Hoedt, een product van het AZ dat Antwerp onlangs nog uit de Europa League hield, brak daar door en versierde in 2015 een toptransfer naar Lazio. Twee jaar later haalde Southampton hem voor maar liefst 16 miljoen euro naar de Premier League. Hij maakte ook daar indruk en heeft al 41 wedstrijden in de Engelse topcompetitie op zijn teller, maar werd vorig seizoen na Nieuwjaar toch uitgeleend aan Celta de Vigo. Nu mag hij weer beschikken. Hoedt is dankzij zijn succes op clubniveau ook een 6-voudig international voor Oranje.