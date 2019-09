Eva Janssens aan de top op EK rugby in Polen

Heusden-Zolder - Eva Janssens, speelster van Rugbyclub 9, heeft afgelopen weekend deelgenomen het EK sevens rugby voor de U18. Met het nationale team won ze er zelfs de challenge trophy.

Eva start haar vierde seizoen bij RC9 en traint sinds anderhalf jaar mee met de nationale U18 ploeg. Ze trainde hard deze zomer en werd twee weken geleden geselecteerd om mee te gaan naar het Europees Kampioenschap in Polen. Op de eerste dag van het toernooi namen ze het op tegen Wales, Engeland en Oekraïne. De eerste twee wedstrijden verloren de dames met 12-24 en 0-43. De wedstrijd tegen Oekraïne wonnen ze gelukkig met 10-5. Zondag speelden ze eerst tegen Letland en wonnen de wedstrijd overtuigend met 34-5. Tijdens deze wedstrijd slaagde Eva er in om 2 try's te scoren! Vervolgens namen ze het op tegen Portugal en ook deze wedstrijd konden de dames winnen (12-5). Tenslotte speelden ze opnieuw tegen Oekraïne om de challenge trophy in de wacht te slepen. Ditmaal was de overwinning op Oekraïne overtuigender (29-5) en wonnen zo de challenge trophy. Eva zelf is enorm blij en vindt het een ervaring om nooit meer te vergeten.