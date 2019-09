Titelverdediger Novak Djokovic geeft op in achtste finale US Open tegen ‘giant killer’ Stan Wawrinka

Novak Djokovic heeft zijn titel op de US Open niet weten te prolongeren. De Servische tennisser gaf in de achtste finale op vanwege een blessure. Op dat moment leidde de Zwitser Stan Wawrinka, die twee sets had gewonnen en ook in de derde op voorsprong stond: 6-4 7-5 2-1.

Djokovic had vanaf het begin van het toernooi al te kampen met een pijnlijke schouder. In de tweede set van de wedstrijd in het Arthur Ashe Stadium leek hij zijn draai gevonden te hebben. Daarin kwam de 32-jarige Serviër op een 4-1 voorsprong, die de nummer 1 van de plaatsingslijst in New York wel weer uit handen gaf.

6-4, 7-5, 2-1 (ret.)@stanwawrinka returns to the QF after Djokovic retires from the match.#USOpen pic.twitter.com/3cGoWzcE0b — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019

[23] @StanWawrinka defeats defending champion Novak Djokovic, improving to 5-4 vs. World No. 1 at Grand Slams (0-17 elsewhere).

2019 #USOpen 4R d. Djokovic

2017 @RolandGarros SF d. Murray

2016 @USOpen F d. Djokovic

2015 Roland Garros F d. Djokovic

2014 @AustralianOpen F d. Nadal — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) September 2, 2019

Wawrinka treft in de kwartfinale de Rus Daniil Medvedev, die in vier sets te sterk was voor de Duitser Dominik Köpfer 3-6 6-3 6-2 7-6 (2).