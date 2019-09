SPA-FRANCORCHAMPS Het is de beroemdste, maar vooral ook de gevaarlijkste bocht van Francorchamps. Geen autoracer die geen ontzag heeft voor de beruchte Raidillon, de plek waar F2-piloot Anthoine Hubert (22) zaterdag het leven liet. De bocht was 80 jaar geleden een van de eerste in Europa die speciaal werd aangelegd voor de autosport. Speciaal voor het spektakel.