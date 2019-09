KRC Genk toonde gisteren twee gezichten. De bange wezel transformeerde in het laatste halfuur in een moedige leeuw. Coach Felice Mazzu toonde zich verbaasd over de januskop van zijn team. “Het was helemaal niet de bedoeling om zo laag te starten. Gelukkig herpakten we ons na rust. We speelden een referentiehelft, eentje waar we de volgende weken op kunnen voortborduren.”