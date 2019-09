Na Europese uitschakeling verliest Antwerp nu ook van sterk Zulte Waregem

Veel transfers afgelopen weekend bij Antwerp, maar geen punten. Het verloor verdiend op het veld van Zulte Waregem want het maakte zo goed als niks klaar. Essevee springt over de Great Old dankzij een 10 op 12.

Terwijl Zulte Waregem op volle sterkte aantrad, ging Laszlo Bölöni voor de laatste keer aan het roteren. Die 120 zware minuten tegen AZ – met tien en later negen man – hadden zich gewroken. Juklerod, Rodrigues en Haroun zaten op de bank, na hun vechtpartij op training ontbraken ook Bolat en Lamkel Zé. Mirallas zat nog op de bank.

Zonder Bolat, die ook licht geblesseerd was, mocht Teunckens zich nog eens bewijzen in doel. De beloftevolle Belg wou eigenlijk weg om meer te spelen, maar er viel niks uit de bus. Veel werk had hij het eerste half uur niet want er viel helemaal niks te beleven, al hield hij wel de doorgebroken Oberlin van de 1-0.

Diezelfde Oberlin bleef de bezoekende defensie wel onder druk zetten. In de 35ste minuut was hij de jonge Quirynen, die op links tegen zijn voet speelt, te snel af. Hij zette voor en Berahino buffelde binnen – de derde goal in vier duels al voor de Burundees. De 2-0 volgde niet veel later. Seck verloor het duel van Zarandia, die vervolgens werd neergehaald door Teunckens. Penalty, en De fauw zette die feilloos om.

Gretige Mirallas

Het enige doelgevaar van Antwerp: een afgeweken trap van De Sart die uit doel werd geslagen door Bossut. Bölöni greep aan de rust meteen in. Diezelfde De Sart en ook Hairemans bleven binnen. Coopman en debutant Mirallas kwamen erop. De Rode Duivel oogde gretig en probeerde het direct al dribbelend te forceren, maar dat lukte niet echt.

Zulte Waregem bleef de betere ploeg en zag er offensief – met Zarandia, Oberlin, Larin en Berahino – goed uit. Die laatste kreeg nog enkele prima schietkansen, maar mikte eerst voorlangs, dan over en vervolgens van vlakbij op Teunckens. De infiltrerende Seck kopte ook nog eens over. Antwerp stelde er op een schotje van Rodrigues na niks meer tegenover. Een doelpunt van Mirallas werd nog afgevlagd voor offside. Vanaf de tribune zag Steven Defour zijn nieuwe ploeg meteen verdiend de boot ingaan.