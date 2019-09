Gareth Bale redt zwalpend Real Madrid van nederlaag tegen Villarreal, Welshman pakt twee domme gele kaarten in slotfase

Real Madrid heeft op de derde speeldag van La Liga nipt een nederlaag kunnen vermijden. De Koninklijke ging bij Villarreal 2-2 gelijkspelen. Gareth Bale was de reddende engel met twee doelpunten, maar de Welshman werd in de slotminuten nog met twee gele kaarten van het veld gestuurd.

Real Madrid kon door het puntenverlies van eeuwige rivaal Barcelona (2-2 bj Osasuna, nvdr.) profiteren en over de grote concurrent wippen. Daarvoor moest het wel op bezoek bij Villarreal niet verliezen. En wie Real Madrid de laatste tijd het werk zag, weet dat dat tegenwoordig verre van vanzelfsprekend is. Dat bleek ook al na amper 11 minuten, toen Villarreal - met goedkeuring van de VAR - op voorsprong kwam. Gerard Moreno’s schot werd nog gepareerd door Thibaut Courtois, maar in de rebound was de spits van Villarreal wel trefzeker: 1-0.

Gelijkmaker vanuit het niets

Real Madrid kon geen vuist maken tegen de geelhemden. Het vervolg van de eerste helft was geen aangenaam kijkstuk. Maar in de extra tijd viel de gelijkmaker plots uit de lucht. Een voorzet van Dani Carvajal werd door Gareth Bale simpel in doel geduwd: 1-1 bij de rust.

Foto: AFP

De tweede helft bracht enige beterschap voor Real Madrid. Kroos stelde Villarreal-doelman Andres Fernandez op de proef en op het uur scoorde Karim Benzema, maar de 1-2 werd afgekeurd wegens buitenspel. In plaats daarvan werd het 2-1: Courtois bracht eerst nog redding, maar tegen de rebound van Moi Gomez had hij geen kans. Een drama voor Real Madrid, zo leek het. Tot reddende engel Gareth Bale vanuit een moeilijk hoek alsnog voor de 2-2 zorgde in de 86ste minuut.

2-2 zou ook de eindstand blijken, maar voor Gareth Bale eindigde de partij in mineur. Hij pakte in de extra tijd nog twee domme gele kaarten en kon zo een minuutje vroeger dan zijn teamgenoten gaan douchen. Net zoals vorige week dus een gelijkspel voor Real Madrid, dat wonder boven wonder over Barcelona wipt in de stand. De Madrilenen zijn nu met vijf punten vijfde in de stand samen met Osasuna en Deportivo Alavés, Barcelona volgt op één punt achterstand.

Bekijk hier alle goals: