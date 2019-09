Romelu Lukaku scoort ook in tweede wedstrijd (vanaf de stip) en loodst Inter langs het Cagliari van Radja Nainggolan

Twee op twee voor Romelu Lukaku in de Serie A. Nadat hij in de eerste competitiewedstrijd meteen een doelpunt scoorde, zorgde de topscorer van de Rode Duivels op de tweede speeldag tegen Cagliari voor de beslissing. Dat deed hij weliswaar met een strafschop: het werd 1-2 voor Inter op bezoek bij Cagliari, waar Inter-huurling en ex-Rode Duivel Radja Nainggolan de wedstrijd volledig speelde.

Radja Nainggolan probeerde in de eerste minuut al met een afstandsschot te scoren, zonder succes. Een veelbelovend begin, maar nadien was het lang wachten op goede kansen. Lautaro Martinez had de beste mogelijkheid, maar Cagliari-doelman Robin Olsen kon makkelijk redden. Lukaku kwam intussen nauwelijks aan de bal.

Martinez brengt Inter op voorsprong

Na 25 minuten was het dan toch raak na een prima voorzet van Stefano Sensi: Martinez stond op de juiste plek en maakte er 0-1 van. De VAR kwam nog even tussen voor mogelijk buitenspel, maar ref Fabio Maresca keurde de openingstreffer goed. Cagliari probeerde nadien wel, maar voor de pauze kon het weinig klaarmaken. Joao Pedro was er wel dichtbij, maar hij mikte kort voor de pauze nét naast de kooi van Handanovic.

In de tweede helft had Pedro wel succes. In de 50ste minuut ontving hij een perfecte hoge bal van Nandez, de 1-1 stond op het bord. Inter schoot helemaal wakker: Sensi mikte kort nadien een vrije trap op de lat. De druk werd opgevoerd en uiteindelijk was het Cagliari-verdediger Fabio Pisacane die bezweek. Een slecht getimede tackle zorgde ervoor dat de bal op de stip ging. Romelu Lukaku nam zijn verantwoordelijkheid en miste niet: 1-2.

GOAL | Twee op twee voor Lukaku, die de strafschop koelbloedig binnen schiet!



Inter zou na de treffer van Lukaku niet meer in de problemen komen. Integendeel: de topscorer aller tijden van de Rode Duivels kwam nog enorm dicht bij de 1-3, maar een schot in de 84ste minuut ging millimeters naast. Er werd niet meer gescoord: 1-2 was de eindstand.

Door de overwinning komt Inter op kop van het klassement. Het heeft net als Juventus en Torino 6 op 6, maar de Milanezen hebben meer doelpunten gescoord dan beide clubs uit Turijn.