Braziliaanse president Bolsonaro binnenkort weer onder het mes

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro wordt in de komende dagen opnieuw geopereerd. Dat heeft zijn kabinet zondag gemeld. Het gaat al om de vierde ingreep sinds Bolsonaro tijdens de verkiezingscampagne op 6 september vorig jaar in de buik werd gestoken met een mes.

“De president is onderworpen aan een medisch onderzoek en zal geopereerd worden om een navelbreuk te corrigeren die na de vorige chirurgische ingrepen is ontstaan”, luidt het in een mededeling. Een precieze datum voor de operatie maakte het presidentschap niet bekend, maar volgens Braziliaanse media gaat Bolsonaro op zondag 8 september onder het mes.

Voorlopig blijft de internationale agenda van het staatshoofd alleszins ongewijzigd, luidt het nog in de officiële mededeling. Vrijdag staat een top van de landen in het Amazonegebied gepland in de Colombiaanse stad Leticia, bij het drielandenpunt met Peru en Brazilië. Eind september zakt het Braziliaanse staatshoofd af naar New York om er voor het eerst de algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen.