In Paal werd de voorbije vier dagen gestreden voor de KPMG Trophy. Dit is de enige wedstrijd in België die meetelt in de Challenge Tour, zeg maar de Europa League in het golf. Van de dertien Belgen die deelnamen, bereikten slechts twee ook de finaleronde. Eén van hen was de 30-jarige Truienaar Christopher Mivis, die zo in eigen gouw kon aantreden voor de eigen supporters.