Onverantwoord: zowel bij Club Brugge als bij Anderlecht wordt speler met hoofdblessure pas minuten later gewisseld

Twee verschillende duels in de twee toppers van vandaag in de Jupiler Pro League doen de wenkbrauwen fronsen: zowel een speler van Club Brugge als eentje van Anderlecht liep een duidelijk ernstige blessure aan het hoofd op, maar allebei speelden ze nog even voort om pas minuten later te worden gewisseld...

Na een stevig duel tussen Federico Ricca en Casper De Norre bleef de linksachter van Club Brugge even liggen. Al snel was er een gigantisch ei op zijn voorhoofd te zien maar na verzorging en met een indrukwekkend verband speelde hij toch nog tien minuten mee in de topper tegen Genk. Na tien minuten kwam Eduard Sobol dan toch de geblutste Ricca vervangen. Op dat moment stond de 1-1-eindstand al op het bord.

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Een gelijkaardig verhaal even later in Anderlecht: Pieter Gerkens was eerder bij de bal dan Standard-speler Merveille Bokadi en kopte het leer door. Hij kreeg echter een stevige beuk van de verdediger en had verzorging nodig. Ook hij speelde nog even door met een indrukwekkend hoofdverband maar moest tien minuten later worden afgelost door de Nederlander Michel Vlap...

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Was er geen nieuwe regel om dit te vermijden?

Na een check door de dokter werden beide spelers dus toch weer het veld opgestuurd om enkele minuten later uitgeteld op de grasmat alsnog vervangen te worden. Een situatie die met de nieuwe voorschriften over hoofdblessures net vermeden zou moeten worden. Die regels zeggen immers dat de dokter op het veld enkele vragen stelt om vervolgens zelf te bepalen of de speler nog verder kan, een eis die regel werd door toedoen van onder meer ex-Club Brugge-voorzitter Michel D’Hooghe, die hoofd is van de medische commissie van de FIFA.

“De dokter zei me dat hij kon voortspelen, iets wat de speler ook zelf zei”, reageerde Club-coach Philippe Clement. “Maar hij kreeg snel weer pijn.”

De regel waarbij een dokter snel een diagnose moet vaststellen, ligt wel onder vuur. Volgens wetenschappers duurt het minstens tien tot twaalf minuten vooraleer een hersenschudding kan worden vastgesteld, maar die tijd is er niet in het voetbal.