Tweede zege op twee dagen: Niccolo Bonifazio ook de snelste in GP Jef Scherens

Een dag na zijn zege in de Omloop Mandel-Leie-Schelde (1.1) heeft Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) zondag ook de 53e Grote Prijs Jef Scherens (1.1) gewonnen. Na 185,7 kilometer was de 25-jarige Italiaan op de Leuvense Bondgenotenlaan de snelste van het peloton. De Fransman Hugo Hofstetter werd tweede, Thimoty Dupont, in 2017 winnaar, derde.

Op de erelijst volgt Bonifazo Jasper Stuyven op. Stuuven verdedigde zijn titel niet. Hij was aan de slag in de Ronde van Duitsland, waar hij de eindzege op zak stak.

Voor Bonifazio is het de zevende zege van het seizoen. Voor dit weekend won hij drie etappes en het eindklassement in de Tropicale Amissa Bongo (2.1) en een rit in de Ronde van Madrid (2.1). .