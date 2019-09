Zweedse metalband Sabaton betrokken bij verkeersongeval in Tunesië

De Zweedse metalgroep Sabaton is vrijdag betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeval in Tunesië. Dat meldt de band zondag op zijn website.

“We hebben allemaal breuken, kneuzingen, bloedingen en moesten gehecht worden”, luidt het. “Maar we zijn blij dat we nog leven en hebben er vertrouwen in dat we volledig zullen herstellen.”

Sabaton was in Tunesië voor video-opnames in de Sahara. Door de gevolgen van de crash heeft de metalband zijn geplande concert van zondag in het Poolse Gdansk afgelast. “In oktober zullen we weer op volle kracht zijn voor onze Noord-Amerikaanse tour”, klinkt het.