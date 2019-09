Negen doden bij vliegtuigcrash nabij Filipijnse hoofdstad Manila

Bij een crash van een ambulancevliegtuig in een toeristische streek nabij de Filipijnse hoofdstad Manila zijn zondag negen mensen om het leven gekomen. De crash veroorzaakte een hevige brand en joeg de lokale bewoners op de vlucht, zo verluidde bij de lokale autoriteiten.

Toen het vuur enigszins onder controle was, troffen reddingswerkers in de smeulende ruïnes negen lichamen aan, hoogstwaarschijnlijk van de inzittenden van het vliegtuig, een King Air 350. “Niemand zal dit ongeval overleven. Wij veronderstellen dat alle passagiers dood zijn”, zo verklaarde Jeffrey Rodriguez, hoofd van de reddingsdiensten in de stad Calamba.

De streek waar het vliegtuig neerstortte, telt tal van hotels die doorgaans volzet zijn tijdens de warmste maanden van het jaar. Volgens de politie raakten op de grond twee mensen gewond.

De Filipijnse luchtvaartautoriteiten hebben aangegeven dat het vliegtuig een zieke en een medisch team vervoerde. Het vliegtuig was opgestegen in het zuiden van Manila toen het op een vijftigtal kilometers van de hoofdstad van de radar verdween.

Vliegtuigcrashes komen niet zelden voor in het land. Vliegtuigen zijn een belangrijk transportmiddel om de vele eilanden van de archipel met elkaar te verbinden.